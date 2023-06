PepsiCo, Inc. : On profitera du calme pour se positionner 12/06/2023 | 08:26 achat En cours

Cours d'entrée : 182.49$ | Objectif : 196.12$ | Stop : 175$ | Potentiel : 7.47% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 196.12 $. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.



Points faibles La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 25.44 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.



La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.



La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.



Données financières USD EUR CA 2023 90 962 M - 84 595 M Résultat net 2023 9 981 M - 9 282 M Dette nette 2023 33 425 M - 31 086 M PER 2023 25,4x Rendement 2023 2,72% Capitalisation 251 Mrd 251 Mrd 233 Mrd VE / CA 2023 3,12x VE / CA 2024 2,97x Nbr Employés 315 000 Flottant 73,7% Prochain événement sur PEPSICO, INC. 13/07/23 Q2 2023 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Dernier Cours de Clôture 181,90 $ Objectif de cours Moyen 199,00 $ Ecart / Objectif Moyen 9,40% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ramon Luis Laguarta Vice President-Business Development Hugh F. Johnston President-Pepsi-Cola North America Rene Lammers Chief Science Officer & Executive Vice President Seth Cohen Chief Information Officer & Senior Vice President Pietro Antonio Tataranni Chief Medical Officer & Senior VP-Life Sciences