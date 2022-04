Le fabricant israélien d'aliments Strauss affirme que les retards aux États-Unis pourraient affecter les résultats de 2022

"La société prévoit d'autres répercussions négatives sur les résultats d'exploitation de Sabra en 2022, notamment sur les volumes de vente et le bénéfice de Sabra, ce qui pourrait également avoir une incidence sur les résultats de la société", a déclaré Strauss dans un communiqué.

"Actuellement, il n'est pas possible d'estimer l'influence sur les résultats de Sabra ou de la société."

Strauss, fabricant de snacks, de produits frais et de café avec une part de marché israélienne de 12,4 %, a déclaré le mois dernier qu'il avait enregistré un bénéfice de 639 millions de shekels (199 millions de dollars) en 2021, sur une hausse de 7,4 % de son chiffre d'affaires à 8,7 milliards de shekels.

Sabra, sa coentreprise internationale de trempettes et de pâtes à tartiner avec Pepsico, a enregistré au cours de la même période une baisse de 42% de son bénéfice d'exploitation à 11 millions de dollars en raison d'une augmentation des coûts de fabrication suite à la fermeture partielle de l'usine en décembre ainsi que de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre.

Après une inspection et une lettre d'avertissement de la U.S. Food and Drug Administration en décembre, Strauss avait déclaré avoir lancé un plan d'ajustement à l'usine de Sabra en Virginie, entraînant une réduction temporaire de la capacité de production et des coûts de fabrication.

En février, Strauss avait déclaré qu'elle prévoyait un retour à la pleine capacité au deuxième trimestre de 2022.

Mais elle a actualisé ce calendrier mercredi, imputant un nouveau retard à des perturbations de la fabrication au cours des derniers jours.

"Il y aura des retards substantiels et des changements dans la portée et le calendrier du plan d'ajustement", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 3,2176 shekels)