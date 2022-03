Les investisseurs s'attendent à une baisse des bénéfices américains alors que la guerre stimule l'inflation

Les estimations de la croissance des bénéfices des sociétés du S&P 500 ont à peine bougé depuis le début de l'invasion il y a deux semaines, mais les stratèges s'attendent à ce que cela change à mesure que davantage de sociétés donnent des indications sur leurs bénéfices pour cette année.

La flambée des prix des matières premières reste le plus grand risque pour la croissance des bénéfices, ont-ils dit, puisque l'exposition globale des revenus des sociétés du S&P 500 à la Russie est relativement faible.

Les prix "ont grimpé en flèche lors des troubles entre la Russie et l'Ukraine, mais ils avaient déjà augmenté assez rapidement de toute façon", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

Cela signifie que les prévisions sont susceptibles de "baisser de manière générale pour tout sauf l'énergie". De plus, a-t-il ajouté, "vous voyez beaucoup d'entreprises se retirer de la Russie."

En plus de McDonald's Corp, des sociétés telles que PepsiCo Inc, Coca-Cola Co et Starbucks Corp ont arrêté la vente de leurs produits les plus connus en Russie mardi. McDonald's a déclaré mercredi que la fermeture temporaire de ses 847 magasins en Russie coûtera à la chaîne de restauration rapide environ 50 millions de dollars par mois. Une liste des entreprises qui ont réduit leurs opérations et leur commerce en Russie est disponible ici :

Les coûts ponctuels liés aux fermetures "pourraient être significatifs sur le flux de trésorerie" de certaines entreprises, a déclaré Howard Silverblatt, analyste principal des indices chez S&P Dow Jones Indices à New York.

LES INQUIÉTUDES SUR LES BÉNÉFICES

La récente chute brutale des cours boursiers suggère que les investisseurs tiennent déjà compte de l'impact sur les bénéfices, selon les stratèges. Le S&P 500 est en baisse d'environ 12 % par rapport à son record de clôture du 3 janvier et l'indice composite Nasdaq a terminé plus tôt cette semaine en baisse de plus de 20 % par rapport à son record de clôture de novembre, confirmant qu'il se trouve dans un marché baissier.

Le ratio cours/bénéfices à terme du S&P 500 est maintenant d'environ 19, en baisse par rapport à plus de 22 au début de l'année.

Cette semaine, le prix du pétrole a atteint son plus haut niveau en 14 ans, à plus de 139 $ le baril, les États-Unis et d'autres pays ayant imposé une série de sanctions visant à stopper les exportations d'énergie de la Russie, le deuxième plus grand exportateur de pétrole au monde.

Bien que la hausse des prix du pétrole profite aux entreprises du secteur de l'énergie, elle est négative pour les consommateurs comme pour les entreprises et risque d'affecter un large éventail de sociétés.

Le secteur de l'énergie du S&P 500 est en hausse de 38 % jusqu'à présent en 2022, mais il ne représente qu'environ 4 % du S&P 500. La technologie en représente la plus grande partie, avec 27 %.

Certains stratèges ont estimé que les avantages que les entreprises du secteur de l'énergie tirent de la hausse des prix du pétrole l'emportent généralement sur la baisse des bénéfices des compagnies aériennes et d'autres entreprises potentiellement touchées par la hausse des coûts du brut, mais la flambée des prix de l'essence et d'autres produits de base frappe durement les consommateurs.

Une large hausse des prix à la consommation rapportée par le département du travail jeudi a conduit à la plus grande augmentation annuelle de l'inflation en 40 ans, et l'inflation devrait encore s'accélérer dans les mois à venir dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".

Les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine relève les taux d'intérêt ce mois-ci pour tenter de combattre l'inflation, ce qui rendrait les perspectives de croissance de l'économie et des bénéfices plus incertaines.

La crise Russie-Ukraine survient également au moment où de nombreuses entreprises et consommateurs avaient commencé à fonctionner plus normalement après avoir vécu pendant deux ans avec la pandémie de coronavirus. Mais la croissance des bénéfices américains pour 2022 était déjà prévue pour être beaucoup plus faible qu'en 2021, lorsque les entreprises ont connu un rebond massif depuis le creux de la pandémie.

Le mois prochain, les entreprises américaines devraient commencer à publier leurs résultats pour le premier trimestre. Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du premier trimestre du S&P 500 augmentent de 6,2 % par rapport à l'année dernière, tandis qu'ils s'attendent à ce que les bénéfices du deuxième trimestre augmentent de 5,7 %, selon les données IBES de Refinitiv. La croissance des bénéfices du S&P 500 pour toute l'année 2022 est estimée à seulement 8 %, contre une croissance de 52 % en 2021.

Pour le deuxième trimestre, "on va vraiment frôler l'absence de croissance", a déclaré Nick Raich, PDG de la société de recherche indépendante Earnings Scout. "Et les chiffres des troisième et quatrième trimestres vont devoir baisser aussi".