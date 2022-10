Nestlé va cesser de s'approvisionner auprès du producteur indonésien d'huile de palme AAL

Le géant de l'alimentation Nestlé prévoit de cesser de s'approvisionner auprès des filiales d'Astra Agro Lestari (AAL), un important producteur indonésien d'huile de palme accusé par des groupes environnementaux de violations des droits de l'homme et des terres.

Cette décision intervient alors que les multinationales sont confrontées à une pression croissante des consommateurs et des gouvernements en matière de réputation et de droit pour assainir leurs chaînes d'approvisionnement mondiales dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Nestlé, fabricant du chocolat KitKat et du café Nespresso, a déclaré à Reuters qu'à la suite d'une récente évaluation indépendante, elle a donné instruction à ses fournisseurs de s'assurer que l'huile de palme provenant de trois filiales d'AAL n'entre plus dans sa chaîne d'approvisionnement.

L'entreprise n'a pas précisé quelles étaient les revendications d'AAL, sinon qu'elles figuraient sur sa liste de "griefs" depuis plusieurs mois.

Le groupe basé en Suisse prévoit qu'il n'utilisera plus d'huile de palme provenant des filiales d'AAL d'ici la fin de l'année.

AAL a nié les accusations portées à son encontre.

"Astra Agro prend très au sérieux la mise en œuvre de sa politique de durabilité. Il n'est pas vrai qu'Astra Agro ou ses filiales pratiquent l'accaparement des terres", a déclaré à Reuters M. Santosa, président-directeur d'AAL.

Il a ajouté que Nestlé n'était pas un acheteur direct des produits fabriqués par AAL, mais achetait très probablement auprès de ses clients.

"Astra Agro effectue quotidiennement des ventes physiques au comptant, une pratique courante dans le secteur des matières premières, de sorte que l'impact direct de cette question est immatériel", a-t-il ajouté.

La Commission européenne a proposé plusieurs lois visant à prévenir et, dans le cas du travail forcé, à interdire l'importation et l'utilisation de produits liés à des violations de l'environnement et des droits de l'homme.

Les Amis de la Terre ont déclaré que la décision de Nestlé d'arrêter de s'approvisionner auprès d'AAL est un "premier pas" important et ont renouvelé leur appel aux grands consommateurs tels que Procter & Gamble, Hersheys < HSY.N >, Kelloggs < K.N >, Unilever et PepsiCo pour qu'ils suivent cet exemple.

"Nestlé et les autres géants de la consommation ont maintenant une opportunité monumentale de s'assurer que les griefs sont redressés, que les conflits sont résolus et que la justice est rendue aux communautés", a déclaré le groupe environnemental dans un communiqué. (Reportage de Maytaal Angel, Reportage supplémentaire de Bernadette Christina ; Édition de Kim Coghill)