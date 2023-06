PepsiCo, Inc. a annoncé une collaboration avec le Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, une organisation dédiée à l'orientation et à la construction de l'avenir de l'intelligence artificielle. En tant que première entreprise de produits de grande consommation à rejoindre le programme d'affiliation de Stanford HAI, PepsiCo a pour objectif d'être le leader mondial des applications industrialisées de l'IA et de l'IA responsable, et d'acquérir des connaissances qui feront progresser la recherche, l'éducation, la politique et la pratique dans l'ensemble de l'industrie. PepsiCo travaillera avec Stanford HAI pour concentrer initialement ses recherches sur l'IA éthique et responsable autour de quatre domaines industriels clés : Chaînes d'approvisionnement, prévisions et fabrication intelligente - Grâce à l'IA, l'industrie des produits de grande consommation peut optimiser les opérations quotidiennes tout au long de la chaîne d'approvisionnement, mieux prévoir les besoins futurs tels que les niveaux de stocks et les modèles de demande, et réduire l'erreur humaine, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.

Impact direct sur le consommateur et personnalisation - La demande croissante des consommateurs peut être hiérarchisée et gérée plus efficacement grâce à l'IA, ce qui se traduit par un engagement accru, une meilleure fidélisation des clients et une meilleure compréhension de ces derniers. L'IA et la conception organisationnelle - L'IA établit un processus de prise de décision plus agile, permettant aux associés de se concentrer sur le travail créatif et stratégique. Ces gains d'efficacité permettront de réimaginer les structures organisationnelles et les besoins futurs en matière de talents.

L'IA et le développement durable - L'IA peut optimiser les opérations et réduire les émissions afin de protéger plus efficacement l'environnement. Elle peut également améliorer la qualité et la production des récoltes agricoles. Alors que PepsiCo poursuit son parcours de transformation numérique, la collaboration avec les universités et les responsables politiques est essentielle pour s'assurer que l'IA est mise en œuvre de manière responsable et qu'elle a un impact positif sur l'utilisateur individuel ainsi que sur la communauté au sens large.

Ce partenariat de recherche ira au-delà des défis d'une seule entreprise et vise plutôt à guider le leadership de l'industrie vers une compréhension de la façon dont l'IA peut bénéficier à la société et façonner son avenir.