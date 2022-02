PepsiCo : bat le consensus

PepsiCo a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, relevé de 4,3 à 4,6 dollars son dividende et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Au quatrième trimestre, le géant du soda a réalisé un bénéfice net de 1,32 milliard de dollars, contre 1,85 milliard un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,53 dollar contre un consensus de 1,52 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 12,4% à 25,25 milliards. Wall Street visait 24,24 milliards.