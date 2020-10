PepsiCo : en soutien aux entrepreneurs noirs aux Etats-Unis

20/10/2020 | 16:30

(CercleFinance.com) -PepsiCo et la National Urban League - une association militante new-yorkaise qui lutte pour l'application des droits constitutionnels des afro-américains - ont uni leurs forces pour créer le Black Restaurant Accelerator, une structure qui stimulera environ 500 entreprises appartenant à des Noirs au cours des cinq prochaines années.



La Fondation PepsiCo accorde une subvention de 10 millions de dollars pour financer ce programme qui permettra aux restaurateurs noirs d'avoir accès au capital, à la formation et à d'autres services de soutien nécessaires à la réussite des entreprises.



La National Urban League commencera à accepter les candidatures au programme au premier trimestre de 2021.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.