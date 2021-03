PepsiCo : partenariat pluriannuel avec LeBron James

PepsiCo a annoncé mercredi un partenariat de plusieurs années avec la star du basket-ball américain LeBron James, qui va notamment l'aider à lancer sa nouvelle boisson énergétique, Mtn Dew Rise Energy.



Le géant agroalimentaire précise que l'accord s'appliquera d'abord au lancement de sa boisson énergisante avant de concerner d'autres produits, comme ses snacks, chips et biscuits.



En plus de LeBron James, PepsiCo a prévu de collaborer avec d'autres 'influenceurs' dans les domaines du sport et du bien-être afin de promouvoir le lancement de Mtn Dew Rise Energy.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.