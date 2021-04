PepsiCo : veut étendre ses pratiques d'agriculture positive

PepsiCo a annoncé aujourd'hui une nouvelle ambition d'agriculture positive s'appuyant sur des pratiques agricoles régénératives sur 7 millions d'acres (soit 2,8 millions d'hectares), soit près de l'ensemble de son empreinte agricole.



L'entreprise estime que cet effort permettra d'éviter le rejet d'au moins 3 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici la fin de la décennie.



Parmi les autres objectifs à l'horizon 2030 figurent aussi l'amélioration des moyens de subsistance de plus de 250 000 personnes dans sa chaîne d'approvisionnement agricole et l'approvisionnement durable à 100% de ses ingrédients clés.





