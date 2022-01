PepsiCo nomme George Kovoor au poste de vice-président principal des boissons

PepsiCo a nommé George Kovoor au poste de vice-président senior pour les boissons. Kovoor sera le directeur général de l'activité boissons et sera également responsable de la création de la stratégie de durabilité à long terme pour les catégories aliments et boissons. Il reviendra en Inde après 18 ans, succédant à Vishal Kaul qui a quitté l'entreprise en novembre dernier. M. Kovoor travaille pour l'entreprise depuis 28 ans et a occupé divers postes opérationnels en Inde, en Asie-Pacifique et en Chine. Plus récemment, il était vice-président senior, responsable de l'international loin de chez lui, au siège mondial de PepsiCo à New York.