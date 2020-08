PepsiCo : partenariat avec l'UEFA autour du football féminin

26/08/2020 | 14:51

L'américain PepsiCo a annoncé mercredi avoir noué un partenariat de cinq ans avec l'Union des associations européennes de football (UEFA) concernant le football féminin.



Aux terme de l'accord, le fabricant de boissons non alcoolisées sponsorisera l'intégralité des compétitions féminines organisées par l'instance dirigeante du football européen jusqu'en 2025.



L'agenda inclut, entre autres, la Ligue des champions féminine, ainsi que le Championnat d'Europe féminin de football appelé à se tenir en Angleterre à l'été 2022.



Pepsi s'associera également à la campagne #WePlayStrong, destinée à promouvoir le football auprès des fillettes et des jeunes femmes.



Pour mémoire, le groupe américain sponsorisait déjà la Champions League masculine depuis 2015.



