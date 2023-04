PepsiCo relève ses prévisions pour 2023 après le premier trimestre

New York (awp/afp) - Le groupe américain de snacks et boissons PepsiCo a revu ses perspectives à la hausse pour 2023, après avoir enregistré des revenus en nette croissance au premier trimestre, dopés notamment par l'Amérique du Nord.

Au premier trimestre de son année comptable, achevé le 25 mars, le chiffre d'affaires de l'entreprise a grimpé de 10,2% pour atteindre 17,85 milliards de dollars (15,8 millions de francs suisses) sous l'effet de hausses de prix, a-t-il indiqué dans un communiqué mardi, un chiffre supérieur aux attentes des analystes.

Le groupe, qui commercialise les boissons gazeuses Pepsi mais aussi les chips Doritos, les thés glacés Lipton ou encore les céréales Quaker Oats, a enregistré sur cette période un bénéfice net en fort recul, à 1,93 milliard de dollars contre 4,26 milliards un an auparavant.

PepsiCo avait enregistré l'an dernier sur cette période un bond de ses revenus en raison de la vente de plusieurs marques de boissons, dont Tropicana et Naked, au fond d'investissement français PAI Partners, pour quelque 3,3 milliards de dollars.

Dans le détail, sur les trois premiers mois de l'année, les revenus en Amérique du Nord des produits Frito-Lay (Doritos, Ruffles, Cheetos, etc.) ont grimpé de 15%, soutenus par des hausses de prix. Toujours dans cette région, les ventes de la division Quaker Foods (céréales, barres énergétiques) ont progressé de 9% et celles des boissons gazeuses Pepsi de 8%.

L'Amérique Latine a elle aussi connu une solide croissance de son chiffre d'affaires (+21%). Les revenus en Europe ont progressé de 5%. La région Afrique, Moyen-Orient et Asie du Sud est restée quasiment stable, principalement en raison des effets de changes (+2%, mais +29% à taux de changes comparables).

Enfin, l'Asie-Pacifique est en léger repli, là aussi en raison des effets de change (-1%, mais +4% en comparable).

Fort de ces résultats, PepsiCo a relevé ses prévisions pour 2023: il anticipe désormais une croissance de son chiffre d'affaires hors fusion-acquisition et effets de change de 8%, contre 6% précédemment.

Il prévoit aussi un bénéfice par action et hors éléments exceptionnels en hausse de 9% sur un an, contre 8% annoncés précédemment. Le groupe continue de prévoir des rachats d'action de l'ordre d'un milliard de dollars pour l'année en cours.

afp/ck