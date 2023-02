Pepsico: résultats meilleurs que prévu grâce aux hausses de prix

New York (awp/afp) - Le groupe américain de snacks et boissons PepsiCo a dévoilé jeudi des résultats meilleurs que prévu, les hausses de prix de ses produits permettant de compenser l'augmentation des matières premières.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 11% pour atteindre 28 milliards de dollars.

Son bénéfice net, de 518 millions de dollars, a chuté de 61%. Mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il s'est affiché au-dessus des attentes des analystes.

Le groupe met en avant les augmentations de ses tarifs et les mesures mises en place pour augmenter sa productivité.

Cela a permis de plus que compenser la légère baisse des ventes en volume ainsi que les hausses de coût, notamment des matières premières comme l'huile de cuisine et les pommes de terre pour ses frites, l'avoine et les emballages pour ses céréales Quaker Oats, ou encore la résine pour ses bouteilles.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,7% à 86,4 milliards de dollars tandis que son bénéfice net a grimpé de 17% à 8,9 milliards.

Pour 2023, Pepsico anticipe une croissance de son chiffre d'affaires hors fusion-acquisition et effets de change de 8%. Il prévoit aussi un bénéfice par action et hors éléments exceptionnels de 7,20 dollars, soit un peu moins que les 7,28 dollars attendus par les analystes.

Mais le groupe va aussi distribuer à ses actionnaires une augmentation de 10% des dividendes à partir de juin et en rachetant pour 1 milliard de dollars d'actions.

L'action montait de près de 3% dans les premiers échanges de la Bourse de New York.

afp/buc