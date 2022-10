Résultats meilleurs que prévu pour PespiCo

New York (awp/afp) - Le groupe américain PepsiCo a fait part mercredi d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu au troisième trimestre et il a relevé ses prévisions de croissance sur l'année.

Le géant des snacks et des boissons a ainsi affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 22 milliards de dollars (+8,8% en un an), soit environ 21,9 milliards de francs suisses, supérieur aux 20,8 milliards de dollars anticipés par le marché.

Il prévoit désormais une croissance interne de ses revenus (qui ne prend pas en compte d'éventuelles fusions ou acquisitions) de 12% en 2022, contre une hausse de 10% prévue précédemment.

Le groupe espère que son bénéfice par action annuel s'établira à 6,73 dollars, mieux que les 6,63 dollars sur lesquels il tablait jusqu'alors. Le profit par action a été de 1,97 dollar au troisième trimestre (contre 1,84 dollar attendu).

PepsiCo avait déjà relevé ses prévisions à l'issue des premier et deuxième trimestres.

Les revenus en Amérique du Nord des produits de sa marque de snacks Frito-Lay (Doritos, Ruffles, Cheetos, etc.) ont grimpé de 20% en un an, ceux de la division Quaker Foods (céréales, barres énergétiques) de 15% et ceux des boissons gazeuses Pepsi de 4%.

L'Amérique latine a connu la plus forte croissance régionale de son chiffre d'affaires (+20%). Les revenus en Europe ont augmenté de 1%, ceux de la zone Afrique Moyen-Orient et Asie du Sud de 4% et ceux de la zone Asie Pacifique, Australie/Nouvelle-Zélande et Chine continentale de 3%.

