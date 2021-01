ZOOM Beyond Meat hyperprotéinée à Wall Street après un accord avec PepsiCo

New York (awp/afp) - La start-up américaine Beyond Meat, qui fabrique des steacks et autres viandes à base d'aliments végétaux uniquement, grimpait de plus de 30% à Wall Street mardi matin, après avoir annoncé un partenariat avec le géant PepsiCo.

L'action Beyond Meat a grimpé jusqu'à près de 30% dans la matinée, avant de redescendre, mais restait en hausse de plus de 18% à 187 dollars vers 16H45 GMT.

Celle de Pepsico évoluait également en hausse, mais plus modérée, +0,92%.

Cette alliance, annoncée mardi, doit donner lieu à la naissance d'une co-entreprise, baptisée The PLANeT Partnership, qui va associer la technologie développée par Beyond Meat pour fabriquer ces produits végétaux, à la force de frappe commerciale de PepsiCo.

La pandémie de Covid-19 a fait grimper les ventes de snacks du géant américain, mais a engendré une chute de ses ventes de boissons, en raison de la fermeture ou de la baisse de fréquentation de lieux dans lesquels elles sont vendues, comme les bars, stades, salles de concert, bureaux.

"Les protéines végétales représentent une formidable opportunité de croissance pour nous", a salué dans un communiqué Ram Krishnan, responsable commercial de PepsiCo.

