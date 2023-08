Peraso Inc, anciennement MoSys, Inc, propose des technologies d'accès sans fil à ondes millimétriques (mm) de cinquième génération (5G). Elle s'occupe de fournir un accès sans fil 5G à haute vitesse et d'accélérer l'intelligence des données. Sa solution point-to-multipoint (PtMP) permet aux fournisseurs de services d'exploiter plusieurs clients sur un seul point d'accès, réduisant ainsi le coût total de déploiement pour les opérateurs sans fil. Sa plate-forme logicielle prend en charge jusqu'à 32 postes clients fonctionnant à des débits de plusieurs gigabits à des distances supérieures à un kilomètre (km). Sa couche MAC comprend un algorithme configurable de planification de l'accès aux canaux qui optimise l'approche de l'accès aux canaux en fonction des conditions du réseau et des exigences du trafic. Ses produits permettent une gamme d'applications, telles que la 5G mmWave avec une faible latence et une haute fiabilité, ainsi que des liaisons mmWave multi-gigabit sur 20 km. Ses applications grand public comprennent le streaming vidéo sans fil et la réalité augmentée (AR)/réalité virtuelle (VR) sans fil.