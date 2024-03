Peraso Inc. est une société de semi-conducteurs sans usine. La société se concentre sur le développement et la vente de dispositifs à semi-conducteurs et de modules d'antennes pour la technologie sans fil à longueur d'onde millimétrique (mmWave) basés sur ses dispositifs à semi-conducteurs, sur la prestation de services d'ingénierie non récurrents et sur l'octroi de licences de propriété intellectuelle. La société se concentre principalement sur le développement de la technologie mmWave, qui est généralement une bande de fréquence allant de 24 gigahertz (GHz) à 300 GHz. Ses produits mmWave permettent une gamme d'applications, y compris des liaisons sans fil point à point multi-gigabit avec une portée allant jusqu'à 25 kilomètres et fonctionnant dans la bande de fréquence 60GHz ; des liaisons point à multipoint multi-gigabit dans la bande de fréquence 60GHz utilisée pour fournir des services d'accès sans fil fixe (FWA) ; FWA dans les bandes de fonctionnement de la cinquième génération (5G) de 24GHz à 43GHz pour fournir une capacité multi-gigabit et des connexions à faible latence, et des applications grand public, telles que le streaming vidéo sans fil et d'autres encore.