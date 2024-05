Perdoceo Education Corporation, par l'intermédiaire de ses établissements d'enseignement, offre un enseignement postsecondaire de qualité, principalement en ligne, à une population étudiante diversifiée, ainsi que des programmes d'apprentissage sur le campus et des programmes d'apprentissage mixte. Les établissements d'enseignement de la société comprennent la Colorado Technical University (CTU) et l'American InterContinental University System (AIUS), qui propose des programmes diplômants du niveau licence au niveau doctorat, ainsi que des programmes non diplômants et des programmes de développement professionnel. Ses établissements d'enseignement offrent aux étudiants des programmes universitaires pertinents pour l'industrie et axés sur la carrière. CTU propose des programmes universitaires dans les disciplines orientées vers la carrière que sont le commerce et la gestion, les soins infirmiers, la gestion des soins de santé, l'informatique, l'ingénierie, les systèmes d'information et la technologie, la gestion de projet, la cybersécurité et la justice pénale. L'AIUS propose des programmes universitaires dans les disciplines orientées vers la carrière que sont les études commerciales, les technologies de l'information, l'éducation, les sciences de la santé et la justice pénale.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers