Le brasseur de boissons kombucha JuneShine, qui compte parmi ses investisseurs des célébrités telles que la comédienne Whitney Cummings et la star de YouTube Cody Ko, envisage une vente avec l'aide d'un conseiller financier, ont indiqué vendredi des personnes au fait du dossier.

La banque d'investissement Perella Weinberg Partners conseille JuneShine, basée à San Diego, dans le cadre d'un processus de vente qui pourrait valoriser le fabricant de boissons alcoolisées à plus de 100 millions de dollars, ont indiqué les sources, tout en précisant qu'aucun accord n'était garanti.

Lancée en 2018 par Greg Serrao et Forrest Dein dans leur garage à San Diego, JuneShine prévoit de générer environ 40 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2023, ont précisé les sources.

Perella Weinberg a refusé de faire des commentaires. JuneShine n'a pas pu être joint pour un commentaire.

La boisson kombucha est un type de thé fermenté et sucré au goût vinaigré qui a été commercialisé comme boisson de santé et qui a gagné en popularité dans le monde entier au cours des dernières années.

Des marques comme JuneShine sont spécialisées dans les boissons kombucha dures, qui sont généralement fermentées plus longtemps avec plus de sucre et de levure pour augmenter leur teneur en alcool.

JuneShine vend plusieurs saveurs de kombucha dur en boîte et de cocktails en ligne et dans des magasins à travers le pays. Elle exploite également des salles de dégustation en Californie et à New York.

Les acquéreurs potentiels de JuneShine et d'autres marques commencent à miser sur le marché de niche du kombucha, qui devrait valoir environ 425 millions de dollars d'ici 2032, contre 55 millions de dollars en 2023, selon la société d'études de marché Market.Us. (Reportage d'Abigail Summerville à New York, rédaction de Rosalba O'Brien)