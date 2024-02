Perenti Limited est une société de services miniers basée en Australie. La société est une entreprise mondiale diversifiée de services miniers qui a des intérêts dans l'exploitation minière sous contrat, les services d'appui à l'exploitation minière et les solutions technologiques d'avenir. Son portefeuille se compose de services miniers durables, interdépendants et à valeur ajoutée, ainsi que d'entreprises axées sur la technologie. La société opère à travers quatre segments : Exploitation minière de surface, Exploitation minière souterraine, Services miniers et idoba, et Entreprise. Le secteur des mines à ciel ouvert fournit des services miniers, notamment des services de forage et d'abattage à l'explosif, des services de contrôle de la teneur des puits, des services de forage d'exploration et des services de terrassement en Australie et en Afrique. Le segment souterrain fournit des services d'exploitation minière souterraine en Australie, en Afrique et en Amérique du Nord. Le segment des services d'appui à l'exploitation minière comprend la location d'équipements, les pièces détachées et la vente d'équipements, la fourniture d'équipements, les services logistiques et les produits et services technologiques.