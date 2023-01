Marketmind : La Chine sous les feux de la rampe alors que l'année 2023 est bien lancée

Les échanges sur les marchés mondiaux démarrent comme il se doit mardi, avec le dernier aperçu de la façon dont le secteur manufacturier chinois a clôturé l'année dernière, qui donnera probablement le ton pour la journée à venir en Asie.

L'indice Caixin des directeurs d'achat du secteur manufacturier chinois pour le mois de décembre devrait rester en territoire de récession pour un cinquième mois consécutif, tombant à 48,8 contre 49,4 en novembre.

Cela fait suite aux données PMI officielles du week-end qui ont montré le plus fort rythme de contraction en décembre depuis près de trois ans, alors que les infections au COVID-19 ont balayé les lignes de production après le renversement abrupt des mesures antivirus par Pékin.

GRAPHIQUE : PMI de la Chine - officiel

La deuxième plus grande économie du monde traverse une quantité incroyable de bouleversements économiques, politiques et sociaux, qui seront intensifiés dans les semaines et mois à venir par le récent revirement de Pékin sur sa politique de zéro COVID.

La société de données sanitaires Airfinity, basée au Royaume-Uni, estime qu'environ 9 000 personnes en Chine meurent probablement chaque jour du COVID, et s'attend à ce que les cas de COVID atteignent leur premier pic le 13 janvier avec 3,7 millions d'infections quotidiennes.

La Chine, en allumant presque tous ses cylindres, proposerait un coup de pouce indispensable à l'économie mondiale cette année. L'impact sur les marchés d'actifs, cependant, est moins évident car les pressions inflationnistes potentielles de la réouverture économique pourraient forcer les banques centrales à maintenir les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.

GRAPHIQUE : Les surprises économiques de la Chine

Le consensus des économistes selon lequel l'économie américaine entrera en récession cette année est inhabituellement et remarquablement fort. Cela laisse présager des perspectives médiocres pour les bénéfices et la performance des actions, même si certains investisseurs affirment que c'est la configuration parfaite pour une stratégie d'investissement haussière à contre-courant.

À court terme, cependant, les craintes liées au COVID de la Chine peuvent éclipser les avantages à long terme et peser sur le sentiment en conséquence.

Il est juste de dire que les investisseurs sont heureux de voir le retour de 2022. Les actions mondiales ont perdu environ 14 000 milliards de dollars et affiché leur deuxième plus mauvaise performance annuelle jamais enregistrée, et les obligations ont connu leur pire année depuis des décennies. Ensemble, un portefeuille type "60-40" d'actions et d'obligations a connu l'une de ses pires années depuis près d'un siècle.

Une grande partie de cette situation peut être attribuée à près de 300 hausses de taux dans le monde l'année dernière. Mais si une grande partie du resserrement mondial a eu lieu, tous les effets ne se sont pas encore fait sentir.

Un début d'année prudent pour les marchés, et un rapport PMI chinois morose, ne seraient pas une surprise.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés mardi :

- PMI manufacturier australien (décembre)

- PMI manufacturier chinois Caixin (décembre)

- PMI manufacturier américain (décembre)