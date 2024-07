Perfect Corp est un fournisseur de solutions d'intelligence artificielle et de réalité augmentée dans le domaine de la beauté et de la mode. Les technologies de la société comprennent AgileHand, Makeup AR, Live 3D Face AR, Skincare AR et Face AI. Ses services comprennent le service en ligne, le miroir de beauté intelligent pour les consultations en magasin, YouCam pour le Web (entreprise), le casting AR en direct pour le Web et l'application, le conseiller en beauté 1 à 1, l'AR en direct pour la formation en entreprise, le maquillage virtuel AR pour Google et YouTube, le maquillage virtuel AR pour Snapchat, l'essayage virtuel AR pour Instagram, le mini-programme WeChat, le mini-programme Taobao, le SDK mobile YouCam Makeup App Listing et le mini-programme Douyin. La société propose des solutions, notamment l'essai virtuel de maquillage en réalité augmentée, le tutoriel YouCam, la recherche et l'association de teintes de fond de teint en réalité augmentée, le changement d'arrière-plan virtuel en réalité augmentée, l'analyse de la peau en réalité augmentée, l'analyse du visage en réalité augmentée, le simulateur de remodelage du visage en réalité augmentée, la recherche de personnalité en réalité augmentée, l'essai du code-barres en magasin, l'essai de la couleur de cheveux en réalité augmentée et l'essai virtuel de la coiffure en réalité augmentée.