Valmont l’expert en cosmétique cellulaire suisse, vient de s’associer à Perfect Corp. pour offrir à ses clients un diagnostic de peau en ligne immédiat grâce à l’intelligence artificielle (IA).

Perfect Corp. (NYSE : PERF), le principal fournisseur de solutions de beauty & de fashion tech en réalité augmentée (RA) et en intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle expérience destinée à révolutionner les parcours d'achat des clients de Valmont. A l’occasion du lancement de V-FIRM, trio de soins expert visant à restaurer le volume et la fermeté de la peau, Valmont propose à tous ses consommateurs une nouvelle expérience en ligne à la fois personnalisée et interactive.

Valmont lance sur son site web le diagnostic de peau instantané en IA de Perfect Corp.(Photo: Business Wire)

Une analyse de peau ultra précise autour de 5 paramètres clés

La solution en IA de Perfect Corp., combinée à l’expertise scientifique de Valmont, permet aux consommateurs de plus de 50 pays d’obtenir une analyse de peau détaillée et une routine beauté individualisée en quelques secondes. La technologie ultra précise de diagnostic de peau en IA de Perfect Corp. utilise les dernières avancées en matière de deep learning pour offrir aux visiteurs de lamaisonvalmont.com une analyse d'une haute précision portant sur cinq indicateurs de l’état de la peau : fermeté, rides, éclat, fatigue et hydratation.

Une routine de soins personnalisée grâce à la technologie IA

En utilisant la caméra du mobile, et en y combinant une technologie d'intelligence artificielle permettant de scanner la peau, ce diagnostic ultra rapide et fiable recommande une routine de soin Valmont sur mesure.

Répondre aux demandes des consommateurs en créant des expériences uniques

« Les consommateurs de cosmétiques de luxe sont extrêmement avisés et exigeants, l'intégration de ce diagnostic les aide à s’assurer qu’ils achèteront les produits les plus adaptés à leurs besoins lors d’un achat en ligne. Cet outil se révèle être aussi un excellent support pour accompagner nos ambassadrices, dans nos points de vente, dans leurs recommandations personnalisées. Le professionnalisme et l'expérience de Perfect Corp sont de véritables atouts pour démontrer aux clients Valmont la cohérence de l'expérience de marque, en particulier du off-line vers le on-line », explique Fabienne Le Tadic, Chief Strategy Officer du groupe Valmont.

Alice Chang, fondatrice et PDG de Perfect Corp. a également commenté : « Nous sommes ravis de nous être associés à Valmont afin d’offrir une expérience d'achat de produits de soins holistique grâce à notre diagnostic de peau vérifié par des dermatologues qui permet des recommandations produits hautement personnalisées. Notre solution de Diagnostic de Peau en IA permet aux marques de répondre à la demande du marché qui souhaite des parcours d'achat en ligne uniques. C’est également un moyen pour les marques d'offrir des expériences numériques à fort impact à leurs clients ».

Pour en savoir plus sur le Diagnostic de peau en IA de Perfect Corp., rendez-vous sur : https://www.perfectcorp.com/fr/business/products/ai-skin-diagnostic

Pour faire vous-même l'expérience de la technologie d’un diagnostic de peau Valmont rendez-vous sur : lamaisonvalmont.com

A propos de Valmont

Héritier de la tradition médicale suisse, Valmont opère sa magie depuis près de 40 ans et célèbre la beauté à travers trois marques prestige :

VALMONT : le savoir-faire unique de la cosmétique cellulaire puisé au cœur de la nature suisse, concentré dans des soins anti-âge hautement efficaces

L’ELIXIR DES GLACIERS : la nature suisse sublimée par la science dans des soins d’exception à la sensorialité ultime

STORIE VENEZIANE BY VALMONT : l’incarnation de la créativité dans des collections olfactives singulières

Valmont, qui offre également une expérience spa unique, est distribué dans plus de 50 pays en grands magasins, parfumeries, SPA et hôtels de prestige, ainsi que dans les boutiques d’exception : La Maison Valmont, et sur le site lamaisonvalmont.com.

A propos de Perfect Corp.

Perfect Corp. est le fournisseur leader de solutions de Beauty et Fashion tech en réalité augmentée et intelligence artificielle. L’entreprise œuvre à transformer l’expérience d’achat de marques inspirantes évoluant dans un environnement digital.

Fort de collaborations avec les plus grands noms du secteur, Perfect Corp. propose une gamme de solutions business offrant des expériences technologiques qui facilitent des parcours d’achat durables, ultra personnalisés et engageants.

De plus, Perfect Corp. propose une suite d’applications mobiles gratuites dont YouCam Makeup et YouCam Perfect, et fournit une plateforme aux consommateurs pour tester virtuellement de nouveaux produits, effectuer des diagnostics de peau, modifier des photos et partager des expériences avec la communauté YouCam.

