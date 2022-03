Kinarus signe un accord de rapprochement avec Perfect, cotation sur SIX en vue

Zurich (awp) - La société biopharmaceutique bâloise a annoncé mercredi la signature d'un accord de transaction avec Perfect Holding concernant son acquisition prévue par le biais d'un échange de titres.

L'accord porte sur l'acquisition de la totalité ou d'une majorité qualifiée des actions de Kinarus, moyennant l'émission de nouvelles actions Perfect en faveur des actionnaires de son partenaire contre l'apport du capital-actions de ce dernier dans une augmentation de capital de la société lausannoise.

Les actions Perfect nouvellement émises seront échangées contre des titres Kinarus à raison de 5,7 pour 1, un ratio convenu entre les parties et basé sur une expertise indépendante, précise le laboratoire bâlois dans un communiqué.

L'opération devrait permettre à Kinarus de faire son entrée à la Bourse SIX, lui donnant ainsi accès aux marchés des capitaux et élargissant sa base d'investisseurs, et à Perfect d'entrer dans le secteur biopharmaceutique, qui offre "un potentiel de croissance plus élevé que les activités antérieures du groupe".

La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations d'usage, notamment l'approbation par SIX Swiss Exchange de la cotation des nouvelles actions, et celle des actionnaires des deux sociétés. Le cas échéant, Perfect Holding changera sa raison sociale en Kinarus Therapeutics Holding.

buc/jh