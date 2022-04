Les actionnaires de Kinarus acceptent la fusion inversée avec Perfect Holding

Zurich (awp) - Les actionnaires de la société biopharmaceutique bâloise Kinarus ont donné leur accord en vue de son acquisition prévue par Perfect Holding, via un échange de titres. D'autres autorisations doivent encore être obtenues avant de conclure la transaction, a rappelé mercredi la société bâloise.

Les actionnaires ont été plus de 66% à approuver la transaction, précise le communiqué. Deux autres conditions doivent être remplies: l'accord des actionnaires de Perfect Holding, qui doit faire l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale de la société le 2 mai et l'accord de SIX concernant la cotation des nouvelles actions de Perfect Holding qui seront émises en faveur des actionnaires de Kinarus. Une demande en ce sens a été déposée chez SIX.

L'accord porte sur l'acquisition de la totalité ou d'une majorité qualifiée des actions de Kinarus, moyennant l'émission de nouvelles actions Perfect Holding en faveur des actionnaires de son partenaire contre l'apport du capital-actions de ce dernier dans une augmentation de capital de la société lausannoise.

Les actions Perfect nouvellement émises seront échangées contre des titres Kinarus à raison de 5,7 pour 1, un ratio convenu entre les parties et basé sur une expertise indépendante, selon les annonces précédemment effectuées par les deux entreprises.

L'opération devrait permettre à Kinarus de faire son entrée à la Bourse SIX, lui donnant ainsi accès aux marchés des capitaux et élargissant sa base d'investisseurs, et à Perfect d'entrer dans le secteur biopharmaceutique, qui offre "un potentiel de croissance plus élevé que les activités antérieures du groupe".

Le cas échéant, Perfect Holding changera sa raison sociale en Kinarus Therapeutics Holding.

ol/jh