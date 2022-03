Perfect Holding consolide péniblement ses résultats 2021

Geneve (awp) - La société de participations Perfect Holding a annoncé dans son rapport annuel 2021 avoir consolidé ses résultats malgré une perte nette de 143 millions de francs suisses.

L'entreprise lausannoise a dégagé un bénéfice net en augmentation mais toujours dans le négatif, détaille son communiqué publié jeudi.

Anciennement 4M Technologies, Perfect Holding explique couvrir ses frais courants via un contrat de crédit-relais. " Les produits financiers liés à l'abandon de cet accord par un ancien investisseur potentiel n'ont que partiellement couvert les frais généraux et administratifs liés à l'activité du groupe," rapporte le document.

Le chiffre d'affaires 2021 non communiqué jeudi frôlait à peine les 4,1 millions de francs suisses en 2020. Le groupe a inscrit un résultat opérationnel Ebit de -410'000 francs suisses contre -1,1 million en 2020

Annoncée mercredi, la signature d'un accord de fusion inversée avec la société biopharmaceutique Kinarus permettra au premier d'accéder au secteur biopharmaceutique et au second de faire son entrée à la Bourse SIX.

Le conseil d'administration présentera cette opération à l'approbation de ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, dont la date a été avancée au 2 mai 2022.

ib/rp