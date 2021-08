Se recentrant sur la pharma, Perfect Holding veut racheter Kinarus

Genève (awp) - Perfect Holding, société active dans les ventes de charters, l'intermédiation dans le commerce d'avions et le consulting, veut se lancer dans la pharma. Le groupe lausannois a signé un accord en vue de la reprise du laboratoire bâlois Kinarus.

Dans un communiqué diffusé mardi, Perfect Holding assure que cette entrée dans le domaine pharmaceutique offrira de meilleures perspectives de croissance pour le groupe, par rapport aux activités actuelles. Le secteur de l'aviation a été fortement affecté par la pandémie de coronavirus, une chute dont il peine encore à se remettre.

L'achat de cette société pharmaceutique en phase clinique se fera par le biais d'un échange d'actions. Perfect Holding va émettre de nouveaux titres destinés aux propriétaires de Kinarus. Ceux-ci vont transférer une participation majoritaire à l'entreprise lausannoise. Les détails ne sont pas fournis.

Fondé en 2017 et basée à Bâle, Kinarus est spécialisée dans les maladies virales, respiratoires et ophtalmiques. Le laboratoire dispose dans son portefeuille le traitement expérimental KIN001, en étude clinique de phase II, qui pourrait être utilisé contre le Covid-19, la dégénérescence maculaire liée à l'âge dégénérescence maculaire liée à l'âge et la fibrose pulmonaire idiopathique.

fr/al