Se repositionnant sur la pharma, Perfect Holding veut racheter Kinarus

Genève (awp) - Perfect Holding semble avoir trouvé sa nouvelle voie. Le groupe lausannois a signé un accord en vue de la reprise du laboratoire bâlois en phase clinique Kinarus, lançant ainsi une reconversion dans la pharma.

Dans un communiqué diffusé mardi, Perfect Holding assure que cette transformation offrira de meilleures perspectives de croissance que les activités poursuivies jusqu'ici. La société, autrefois appelée 4M Technologies, était connue pour ses participations dans l'aviation d'affaires.

Le secteur du transport aérien a été fortement affecté par la pandémie de coronavirus, une chute dont il peine encore à se remettre. Perfect Holding n'a pas été épargné par la quasi-mise à l'arrêt de l'aviation.

Le groupe vaudois est privé de revenus depuis la cession en avril 2020 de sa dernière participation, Oxygen Aviation, spécialisé dans le négoce de vols d'affaires charter. La perte nette a atteint 1,1 million l'année dernière. Un repreneur était sur les rangs pour racheter la firme lausannoise en difficultés mais les négociations n'ont pas abouti.

L'acquisition de Kinarus doit marquer un tournant pour cette entreprise, dont l'action à la Bourse suisse a plafonné à 880 francs suisses en février 1999. Le titre s'échange désormais contre quelques centimes. La reconversion dopait cependant le cours de la nominative Perfect Holding, qui bondissait de 6,9% à 6,95 centimes à 11h11, dans un SPI en hausse de 0,26%.

La prise de contrôle de Kinarus se fera par le biais d'un échange d'actions. Perfect Holding va émettre de nouveaux titres destinés aux propriétaires de Kinarus. Ceux-ci vont transférer une participation majoritaire à l'entreprise lausannoise. Les détails ne sont pas fournis.

Fondé en 2017 et basée à Bâle, Kinarus mène des recherches contre les maladies virales, respiratoires et ophtalmiques. Le laboratoire dispose dans son portefeuille du traitement expérimental KIN001, en étude clinique de phase II, qui pourrait être utilisé contre le Covid-19, la dégénérescence maculaire liée à l'âge dégénérescence maculaire liée à l'âge et la fibrose pulmonaire idiopathique.

Cette biotech a engagé en début d'année Thierry Fumeaux, membre de la taskforce scientifique Covid-19, en qualité de directeur médical.

fr/al/jh