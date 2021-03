Vidé de substance, Perfect Holding boucle 2020 sur un résultat nul

Genève (awp) - La société de participation Perfect Holding, privée depuis le mois d'avril de son unique exposition dans Oxygen Aviation, n'a plus guère comptabilisé de revenus depuis cette date. Les pourparlers engagés avec un repreneur potentiel, qui maintenait la société sous perfusion depuis le mois de mai, ont par ailleurs été abandonnés le mois dernier.

La firme a subséquemment repris sa quête d'opportunités d'investissements dans des secteurs moins volatils que l'aviation et susceptibles d'être acquises au travers d'une échange de titres dans des délais raisonnables.

Le conseil d'administration a dans l'immédiat obtenu un nouveau prêt-relais, conditionné à la poursuite de la recherche d'alternatives pour l'avenir de la société. Un échec dans ces démarches rendrait la situation financière de l'entreprise délicate et pourrait la confronter avec l'éventualité d'un dépôt de bilan.

Le chiffre d'affaires en 2020 est resté plafonné 4,1 millions de francs suisses, comme sur les six premiers mois de l'année, contre 17,3 millions un an plus tôt. Le déficit opérationnel a été aggravé à 1,1 million contre 836'000 francs suisses. La perte nette a par contre été ramenée à 7000 francs suisses, contre encore près d'un millions douze mois auparavant.

