Perfect Moment Ltd. (« Perfect Moment ») (NYSE American : PMNT), une marque de luxe qui allie mode et performance technique pour ses gammes de vêtements de ski, de vêtements d’extérieur, de maillots de bain et de vêtements de sport, a annoncé aujourd’hui la clôture de son introduction en bourse de 1 334 000 actions ordinaires au prix d’offre publique de 6,00 $ par action, pour un produit brut d’environ 8 millions de dollars, avant déduction des escomptes de souscription et des frais d’offre. Perfect Moment a en outre accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu’à 200 100 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, au prix de l’offre publique initiale, moins la décote de prise ferme.

La société a l’intention d’utiliser le produit de l’émission pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris le fonds de roulement, les activités de vente et de marketing et les questions d’ordre général et administratif.

ThinkEquity et Laidlaw & Company (UK) Ltd. ont agi en tant que co-chefs de file de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 relative aux actions a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui l’a déclarée effective. Cette offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif peuvent être obtenus auprès de ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004 et sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un tel État ou d’une telle juridiction.

À propos de Perfect Moment

Perfect Moment est une marque de luxe qui allie mode et performance technique dans ses gammes de vêtements de ski, de vêtements d’extérieur, de maillots de bain et de vêtements de sport. Perfect Moment crée des vêtements et des produits qui présentent ce qu’elle estime être une combinaison inégalée de mode, de forme, de fonction et de plaisir pour les femmes, les hommes et les enfants.

L’idée de la marque Perfect Moment est née en 1984 à Chamonix, en France, lorsque le skieur professionnel et Thierry Donard, réalisateur de films de sports extrêmes, a commencé à fabriquer des vêtements pour son équipe de skieurs free-ride et de surfeurs. Il s’est servi de son expérience pour créer des modèles caractérisés par la qualité, le style et la performance, afin de permettre à ses athlètes de réaliser la descente de ski ou de vague parfaite : le « moment parfait ». Ses modèles, qui associent des matériaux performants à des imprimés et des couleurs audacieux, ont été inspirés par son équipe de skieurs et de surfeurs adeptes du free-ride. Aujourd’hui, la marque continue de s’inspirer de son riche héritage en matière de vêtements performants et de créations originales. Des palettes de couleurs vives et audacieuses d’inspiration rétro complètent les tissus techniques pour offrir mode, forme, fonction et plaisir aux femmes, aux hommes et aux enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.perfectmoment.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » qui sont soumises à des risques et incertitudes considérables. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « envisager », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention », « chercher », « peut », « pourrait », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « cibler », « viser », « devrait », « sera » ou la forme négative de ces mots ou d’autres expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces mots. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de Perfect Moment et sont soumises à des incertitudes inhérentes, des risques et des hypothèses qui sont difficiles à prévoir. Certaines déclarations prospectives sont en outre fondées sur des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient ne pas s’avérer exactes. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont décrits plus en détail dans la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus final relatif à l’offre publique déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les déclarations prospectives contenues dans cette annonce sont faites à cette date et Perfect Moment ne s’engage pas à mettre à jour ces informations, sauf si la loi applicable l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240212693990/fr/