Perfect World Co., Ltd. est spécialisé dans le développement et l'exploitation de jeux en ligne. Parallèlement, le groupe développe des activités de production et de distribution de contenus cinématographiques et télévisuels. Le CA par activité se répartit comme suit : - développement et exploitation de jeux en ligne (87,1%) ; - production et distribution de films, de séries télévisées et de programmes de télévision (11,2%). Le groupe développe également des activités de gestion d'artistes et d'organisation de spectacles ; - autres (1,7%). 87% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Internet