Perficient, Inc. est un cabinet de conseil numérique. Les six principales catégories de services de la société comprennent la stratégie et la transformation, les données et l'intelligence, les plateformes et la technologie, l'expérience client et le marketing numérique, l'innovation et le développement de produits, et l'optimisation de la livraison globale. Ses services de stratégie et de transformation comprennent la stratégie numérique, la stratégie technologique, la vélocité et la croissance de l'entreprise, et la gestion du changement organisationnel. Ses offres de données et d'intelligence comprennent l'analyse, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, le big data, la veille stratégique et un portefeuille de produits personnalisés. Ses plateformes et services technologiques comprennent la blockchain, le cloud, le commerce, la gestion des performances de l'entreprise, la gestion de la relation client, les systèmes de gestion de contenu et autres. Ses services d'expérience client et de marketing numérique comprennent l'analyse, et autres. Ses services d'innovation et de développement de produits comprennent des services de développement de produits et une suite robuste de produits propriétaires.

Secteur Services et conseils en informatique