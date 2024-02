Performance Food Group Company est une société de distribution de produits alimentaires et de services alimentaires. La société opère à travers trois segments : Foodservice, Vistar et Convenience. Le segment Foodservice commercialise et distribue des produits alimentaires et connexes aux restaurants indépendants, aux chaînes de restaurants et à d'autres établissements de restauration hors foyer. Le segment Vistar est spécialisé dans la distribution de bonbons, d'en-cas, de boissons et d'autres produits au niveau national à des distributeurs automatiques, des cafés de bureau, des théâtres, des commerces de détail, des établissements d'accueil et d'autres canaux. Le segment Convenience distribue des bonbons, des snacks, des boissons, des cigarettes, d'autres produits du tabac, des produits alimentaires et des produits liés à la restauration, ainsi que d'autres articles aux magasins de proximité dans toute l'Amérique du Nord. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, commercialise et livre des produits alimentaires et connexes à plus de 300 000 clients, dont des restaurants indépendants et de chaîne, des entreprises, des écoles et des établissements de santé, des distributeurs automatiques et des distributeurs de café dans les bureaux, et d'autres encore.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire