Performant Financial Corporation est un fournisseur de services d'audit, de recouvrement et d'analyse connexes basés sur la technologie aux États-Unis, et plus particulièrement dans le secteur de l'intégrité des paiements de soins de santé. Elle travaille avec les payeurs de soins de santé par le biais de l'audit des demandes de remboursement et de services basés sur l'éligibilité afin d'identifier les paiements indus. Elle s'adresse à des clients des marchés publics et commerciaux. Elle dispose également d'un centre d'appel qui répond aux besoins multiples des clients en matière d'engagement des consommateurs. Sa plateforme est une plateforme de gestion de données, d'analyse et de services technologiques. Les composants de sa plateforme comprennent son expertise en matière de gestion des données, ses capacités d'analyse des données et ses processus de flux de travail basés sur la technologie. Ses clients opèrent dans des environnements complexes et réglementés et passent des contrats pour leur besoin d'intégrité des paiements afin de réduire les pertes sur les paiements de soins de santé incorrects. Elle fournit ses services à des clients gouvernementaux et privés, tels que les soins de santé privés et le Center for Medicare and Medicaid Services (CMS).