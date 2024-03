Perimeter Medical Imaging AI, Inc. est une société de technologie médicale qui vise à transformer la chirurgie du cancer grâce à des outils d'imagerie en temps réel et de résolution pour répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits. Elle développe et commercialise des outils d'imagerie médicale en cours de procédure. Le système de tomographie par cohérence optique (OCT) Perimeter de la société permet une visualisation transversale et en temps réel des microstructures tissulaires pendant les interventions chirurgicales. Le système OCT Perimeter S-Series est conçu pour fournir aux chirurgiens le soutien clinique dont ils ont besoin au bloc opératoire. Le système d'imagerie médicale OCT comprend un dispositif peropératoire pour le balayage automatisé d'un échantillon de tissu qui fournit une carte rapide de la sous-surface d'une surface pouvant atteindre 10 cm par 10 cm ; un consommable de manipulation de l'échantillon conçu pour tenir et maintenir l'orientation de l'échantillon, ainsi qu'une bibliothèque d'images et un ensemble d'entraînement. Ses outils d'apprentissage automatique et sa technologie d'intelligence artificielle, appelés ImgAssist AI, font l'objet d'un développement clinique dans le cadre du projet ATLAS AI.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés