Perk Labs Inc. est une société canadienne spécialisée dans la technologie, la logistique et la connexion des communautés. L'activité principale de la société est l'exploitation de plateformes de commande, de paiement et de fidélisation en ligne. La société est propriétaire des plateformes technologiques Perk Hero et Getit, qui offrent aux commerçants une solution qui les aide à établir des relations avec leurs clients et à développer leurs activités. Perk Hero propose des commandes et des paiements mobiles et en ligne, ainsi que des récompenses numériques sur les achats. La plateforme Perk Hero repose sur une pile technologique. Son logiciel de paiement numérique et de fidélisation permet aux commerçants d'optimiser leur activité et le parcours de leurs clients. Sa place de marché et son réseau de chauffeurs connectent et soutiennent leur activité avec des ventes supplémentaires et des options de livraison flexibles sur le dernier kilomètre. La société propose aux commerçants trois produits principaux : la commande en ligne, la restauration numérique et les applications personnalisées, et distribue ses produits par le biais d'un modèle commercial de franchise numérique.

Secteur Internet