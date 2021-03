PerkinElmer : Horizon Discovery enrichit son portefeuille de modulation génétique avec le premier ARN guide unique synthétique du secteur et un répresseur dCas9 en instance de brevet pour l'interférence CRISPR

Les innovations CRISPRi fournissent des options expérimentales supplémentaires et une flexibilité accrue aux chercheurs et facilitent ainsi la recherche sur les maladies et les médicaments

Horizon Discovery, une société du groupe PerkinElmer, Inc. (NYSE : PKI), a annoncé aujourd'hui l'ajout à son portefeuille d'édition et modulation génétique d'une nouvelle gamme de réactifs destinés à la modulation CRISPR (CRISPRmod) pour l'interférence CRISPR (CRISPRi). CRISPRi permet aux scientifiques de mieux comprendre les mécanismes biologiques, les processus et les pathologies des maladies en réprimant les gènes au niveau transcriptionnel pour aboutir à de nouvelles approches thérapeutiques.

Les nouveaux réactifs incluent les tout premiers ARN guides uniques synthétiques pour CRISPRi disponibles commercialement ainsi qu'un répresseur dCas9-SALL1-SDS3 en instance de brevet disponible dans les formats ARNm et lentiviral. Grâce à ces nouvelles technologies, les chercheurs auront la possibilité de réprimer des gènes dans pratiquement toutes les lignées cellulaires, pendant n'importe quelle durée et à n'importe quelle échelle, des lectures de gènes uniques aux études à haut débit.

Le répresseur dCas9-SALL1-SDS3 novateur a été développé suite à des recherches approfondies et a démontré une modulation génétique plus robuste et régulière sur une période plus longue que les produits CRISPRi de la génération actuelle.

Alan Fletcher, VPD Sciences du vivant chez PerkinElmer, a déclaré : « CRISPRi consiste à désactiver partiellement, et non totalement les gènes. C'est CRISPR sans la découpe. Elle offre une approche temporaire et nuancée, idéale pour les chercheurs qui veulent imiter les effets cellulaires de petites molécules thérapeutiques ou effectuer une interrogation génétique multiplexée. En proposant ces nouveaux réactifs, en plus de nos options CRISPR existantes, nous allons aider les chercheurs à réaliser des percées encore plus intéressantes dans les années à venir ».

La technologie Dharmacon d'Horizon Discovery, avec ses outils siARN brevetés, est leader sur le marché de la modulation génétique depuis plus de 20 ans. Depuis la découverte des outils d'édition génétique CRISPR, Horizon est à l'avant-garde et propose des produits guide et nucléase pour permettre des opérations CRISPR knock-out et knock-in de précision, à faire soi-même, ainsi que des services personnalisés de criblage et de production de lignées cellulaires. CRISPRmod CRISPRi s'inscrit dans cette tradition d'innovation en développant de nouveaux réactifs de modulation génétique transcriptionnelle basée sur CRISPR. Avec son riche portefeuille, Horizon aide les chercheurs à répondre à des questions biologiques fondamentales qui conduiront à des avancées thérapeutiques.

Pour plus d'informations sur la technologie CRISPRi d'Horizon Discovery, veuillez visiter : https://horizondiscovery.com/en/applications/crisprmod/crispri.

À propos de PerkinElmer

PerkinElmer permet aux scientifiques, aux chercheurs et aux médecins de relever leurs défis les plus importants dans les domaines de la science et des soins de santé. Investis d'une mission axée sur l'innovation pour un monde en meilleure santé, nous fournissons des solutions uniques aux marchés du diagnostic, des sciences du vivant, de l'alimentation et de la recherche appliquée. Nous formons des partenariats stratégiques avec nos clients afin qu'ils obtiennent des renseignements plus précis, plus rapidement grâce à notre connaissance approfondie du marché et à notre savoir-faire technique. Notre équipe dévouée de quelque 14 000 employés répartis dans le monde entier, met tout en œuvre pour aider les clients à optimiser la santé des familles, à améliorer la qualité de vie, à maintenir le bien-être et à assurer la longévité des êtres humains à l'échelle mondiale. La société a déclaré un chiffre d'affaires de quelque 3,8 milliards de dollars en 2020. Elle compte des clients dans 190 pays et fait partie de l'indice S&P 500. De plus amples renseignements sont disponibles en composant le 1-877-PKI-NYSE ou en visitant le site https://www.perkinelmer.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210329005793/fr/