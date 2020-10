PerkinElmer : obtient le marquage CE pour un panel respiratoire multi-analyses intégrant le COVID-19

Le nouveau test de la société établit un diagnostic différentiel entre la COVID-19, la grippe et l'infection au VRS

PerkinElmer, Inc. (NYSE: PKI) a annoncé aujourd'hui que son panel RT-PCR PKamp™ Respiratory SARS-CoV-2 a annoncé aujourd'hui que son panel RT-PCR PKamp™ Respiratory SARS-CoV-2 a obtenu l'autorisation de commercialisation en tant que dispositif de diagnostic in vitro (DIV) dans plus de 30 pays en répondant aux exigences de la directive européenne sur le diagnostic in vitro (DIV). Le test est actuellement en cours d'évaluation par la FDA américaine pour une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA). Le panel multi-analyses permet aux laboratoires de détecter et de différencier le CoV-2 du SRAS, les virus de la grippe A, les virus de la grippe B et le virus respiratoire syncytial (VRS) au moyen d'un test unique, un élément capital pour faire face à la forte demande de tests pendant la saison de la grippe, les agents pathogènes ciblés présentant des signes et des symptômes similaires.

Plutôt que d'effectuer des tests multiples sur des échantillons, le panel RT-PCR PKamp Respiratory SARS-CoV-2 permet de ménager les ressources en testant un seul échantillon nasopharyngé, oropharyngé ou nasal prélevé sur des personnes susceptibles de souffrir d'une infection virale respiratoire comparable à la COVID-19, à la grippe et au VRS. En s'appuyant sur le kit de test SARS-CoV-2 le plus précis du marché selon les données comparatives du panel de référence de la FDA, le panel multi-analyses a été conçu pour être utilisé conjointement avec l'extracteur nucléique viral automatisé de PerkinElmer en vue de déceler de plus petites quantités de substances virales dans les échantillons.

"Dans les mois à venir, il sera essentiel pour les professionnels de la santé de pouvoir détecter et différencier la COVID-19, la grippe commune, et l'infection par le VRS", a déclaré Masoud Toloue, Ph.D., vice-président et directeur général du département Diagnostics de PerkinElmer. "Grâce à notre solution de test multi-analytique automatisée, nous fournissons aux laboratoires de diagnostic les outils nécessaires pour faire face à la charge supplémentaire que la saison peut exercer sur cette pandémie".

PerkinElmer continue de travailler avec des laboratoires de diagnostic spécialisés et de référence, des cliniques, des hôpitaux, des laboratoires pharmaceutiques et biopharmaceutiques, des universités et des institutions gouvernementales et de recherche dans la lutte contre la pandémie. L'offre complète de PerkinElmer en matière de SRAS-CoV-2 englobe l'extraction d'ARN à haut débit, la RT-PCR, l'automatisation, ELISA, la chimiluminescence, la fluorescence en temps résolu et les tests sérologiques basés sur le flux latéral.

À propos de PerkinElmer

PerkinElmer permet aux scientifiques, aux chercheurs et aux cliniciens de faire face à leurs défis les plus critiques dans le domaine de la science et des soins de santé. Forts d'une mission axée sur l'innovation pour un monde plus sain, nous offrons des solutions uniques au service des marchés du diagnostic, des sciences de la vie, de l'alimentation et des produits appliqués. Nous travaillons en partenariat stratégique avec nos clients afin qu'ils puissent obtenir des informations plus rapides et plus précises grâce à notre vaste connaissance du marché et à notre expertise technique. Notre équipe passionnée, qui compte près de 13 000 employés à travers le monde, se consacre à aider nos clients à contribuer à la création de familles plus saines, à l'amélioration de la qualité de vie et au maintien du bien-être et de la longévité des personnes partout dans le monde. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,9 milliards de dollars. Elle dessert des clients dans 190 pays et figure à l'indice S&P 500. Vous trouverez des informations complémentaires via 1-877-PKI-NYSE ou sur le site www.perkinelmer.com

