Perma-Pipe International Holdings Inc. annonce une nouvelle usine à Abu Dhabi

Perma-Pipe International Holdings, Inc. a annoncé l'ouverture récente de sa plus grande usine de production en dehors de l'Amérique du Nord dans l'émirat d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. L'usine a été inaugurée par S.E. Sheikh Saeed Bin Tahnoon Al Nahyan le 16 mars 2023, lors d'une cérémonie d'ouverture à laquelle ont participé des dignitaires d'Abu Dhabi, d'Arabie Saoudite et du Qatar, ainsi que le président et chef de la direction du groupe, David Mansfield, et le président du conseil d'administration, Jerry Walker. Pour répondre à la demande croissante des industries de refroidissement urbain, de pétrole et de gaz au Moyen-Orient, Perma-Pipe a ouvert la nouvelle usine de 6 hectares, entièrement équipée de technologies permettant de fournir les derniers produits respectueux de l'environnement. La nouvelle installation proposera des capacités de fabrication et de revêtement époxy par fusion, ainsi que le système d'isolation XTRU-THERM®, une mousse de polyuréthane appliquée par pulvérisation et enveloppée d'une enveloppe en polyéthylène recyclé de haute densité, et le système d'isolation PolyTherm®, une mousse de polyuréthane appliquée par pulvérisation et enveloppée de plastique renforcé de fibre de verre.