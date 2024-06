Permanent Magnets Limited est un fournisseur indien de composants et d'assemblages électriques basés sur certaines technologies de base qui trouvent des applications dans les secteurs de l'automobile, des compteurs d'énergie, des énergies renouvelables, de l'aérospatiale et de la défense, de l'alimentation et des boissons, ainsi que dans de nombreuses autres industries. La société dispose de cinq plateformes de produits de base, dans lesquelles elle conçoit et fournit diverses solutions spécifiques aux clients. Il s'agit de la détection magnétique, de la détection de courant, des assemblages magnétiques, des alliages et du moulage sous pression ZAMAK. Les produits de la société comprennent les produits Hi-Perm, Shunt, Nano Amorphous, les assemblages magnétiques, les aimants Alnico, le Zamak, les assemblages de rotors et de stators, et les barres omnibus. Ses produits Hi-Perm comprennent les alliages magnétiques doux et leurs propriétés, les composants en alliages CoFe, les kits, les compteurs et les sondes, ainsi que les produits standard. Ses produits de shunt comprennent les assemblages de shunt pour compteurs d'énergie, les bornes en laiton et les shunts automobiles. Ses produits nano-amorphes comprennent des TC pour compteurs d'énergie, des RCCB, des CBCT, des noyaux coupés amorphes et des noyaux nanocristallins.

Secteur Equipements et composants électriques