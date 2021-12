TSB permanent, NatWest accepte les termes de l'accord sur l'Ulster Bank

Permanent TSB (PTSB) a déclaré qu'il paiera 6,4 milliards d'euros (7,25 milliards de dollars) en espèces et émettra 90,9 millions d'actions à NatWest en échange de 25 des 88 succursales d'Ulster Bank, ainsi que les livres de prêts hypothécaires et de prêts aux micro-PME non traçants d'Ulster et son activité de financement d'actifs.

À l'issue de l'opération, qui devrait être finalisée fin 2022 ou début 2023, NatWest détiendra une participation de 16,66 % dans PTSB.

"C'est une étape décisive dans la transformation de Permanent TSB pour devenir la meilleure banque irlandaise pour les particuliers et les petites entreprises", a déclaré Eamonn Crowley, directeur général de PTSB, dans un communiqué.

L'opération permettra à PTSB d'augmenter son portefeuille de prêts hypothécaires d'environ 40 % et son réseau d'agences d'environ 30 %, a indiqué la banque. Les prêts aux entreprises de la banque vont tripler par rapport à leur niveau de fin 2020.

L'accord, qui a été annoncé en juillet, intervient alors que NatWest se sépare de ses activités d'Ulster Bank.

"Avec le retrait d'Ulster Bank et de KBC du marché irlandais, une PTSB de plus grande envergure a plus que jamais un rôle important à jouer pour offrir une concurrence significative aux consommateurs", a déclaré le ministre des finances Paschal Donohoe dans un communiqué.

NatWest a déclaré avoir conclu des accords pour vendre 58 % du portefeuille total de prêts bruts d'Ulster Bank et environ 65 % de ses actifs pondérés en fonction du risque de crédit.

(1 $ = 0,8831 euros)