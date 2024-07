Permex Petroleum Corporation est une petite société pétrolière et gazière. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration, le développement et la production de propriétés pétrolières et gazières aux États-Unis. La société possède des actifs et des opérations dans le bassin permien de l'ouest du Texas et dans le sous-bassin du Delaware au Nouveau-Mexique. Les propriétés Breedlove B Clearfork sont situées dans le comté de Martin, au Texas. Les baux de Pittcock sont situés dans le comté de Stonewall. Le comté de Stonewall est situé dans le nord-ouest du Texas, dans la partie centrale des plaines du centre-nord et comprend les propriétés Pittcock North, Pittcock South et Windy Jones. La propriété Mary Bullard est située dans le comté de Stonewall. La propriété West Henshaw est située dans le comté d'Eddy, au Nouveau-Mexique, à 12 miles au nord-est de Loco Hills, dans le bassin du Delaware. La propriété Oxy Yates est située dans le comté d'Eddy. La société, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Permex Petroleum US Corporation, possède et exploite des terrains privés, étatiques et fédéraux.