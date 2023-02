Permex Petroleum produit un rapport mis à jour sur les réserves qui confirme qu'il y a l'équivalent de 27 millions de barils de pétrole dans ses actifs du bassin permien

Dallas, Texas--(Newsfile Corp. - 22 février 2023) - Permex Petroleum Corporation (CSE: OIL) (OTCQB: OILCD) (FSE: 75P0) (« Permex » ou la « Société »), société d'énergie indépendante qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration, au développement et à la production de propriétés pétrolières et gazières sur des terres privées, d'États américains et de l'État fédéral des États-Unis, a reçu la mise à jour d'une évaluation indépendante des réserves de MKM Engineering (le « rapport sur les réserves »), avec prise d'effet le 21 novembre 2022, qui utilise des classements des réserves prouvées et probables conformes aux critères établis par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).

Évaluation des réserves

Selon le rapport sur les réserves, la valeur actuelle nette des revenus futurs nets (déduction faite des redevances, des charges d'exploitation et des dépenses en immobilisations, y compris les obligations liées à la mise hors service d'immobilisations) avant impôt sur le résultat, actualisée à 10 % (« VAN 10 % » ou « PV10 ») du total des réserves prouvées et probables, est estimée à 428 millions de dollars, ou 221,53 $ par action en circulation (valeur de base).

Réserves composées à 93 % de pétrole léger et à x7 % de gaz naturel

Total des réserves prouvées de 9,2 millions de bep et d'une VA10 de 198 millions de dollars, soit une augmentation de 51 % d'un exercice à l'autre

Total des réserves probables de 17,8 millions de bep et d'une VA10 de 230 millions de dollars, soit une augmentation de 46 % d'un exercice à l'autre

Total des réserves prouvées et probables de 27,0 millions de bep et d'une VA10 de 428 millions de dollars, soit une augmentation de 48 % d'un exercice à l'autre

Sommaire des réserves nettes de pétrole et de gaz naturel et valeur actuelle nette des revenus :

Avant impôts sur le revenu au 30 septembre 2022 - Prix et coûts prévisionnels

Réserves en Kbep VAN 10 %

(en milliers de dollars) VAN par BEP $/bep Prouvées, développées, en production 730,8 12 057,6 16,50 Total des réserves prouvées 9.238.3 198 619,1 21,49 Prouvées et probables 27 014,2 428 186,5 15,85

Gaz naturel : 5,98 Mcf/bep Le rapport a utilisé les prévisions de prix de McDaniel's & Associates du 30 septembre 2022.

« Le présent rapport sur les réserves reconfirme les importantes réserves existantes et nous restons concentrés sur le forage et la mise en valeur tout en redéployant les solides flux de trésorerie attendus des puits achevés dans les programmes de forage », a déclaré Mehran Ehsan, président et chef de la direction de Permex. « Nous sommes impatients de fournir des mises à jour supplémentaires alors que nous continuons d'accroître nos activités de forage afin de stimuler la croissance interne de notre Société et la valeur durable pour nos actionnaires. »

Le rapport sur les réserves utilise les prix calculés à l'aide des paramètres des prix du pétrole et du gaz naturel établis par les lignes directrices actuelles de la SEC et les règles comptables fondées sur la moyenne arithmétique non pondérée des prix du pétrole et du gaz naturel le premier jour de chacun des 12 mois terminés à la date donnée. Un exemplaire complet du rapport sur les réserves a été déposé auprès de la SEC à titre d'annexe au formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 30 septembre 2022.

À propos de Permex Petroleum Corporation

Permex Petroleum est une jeune société pétrolière et gazière qui occupe une position unique, possède des actifs et exerce des activités dans le bassin permien de l'ouest du Texas et le sous-bassin du Delaware au Nouveau-Mexique. La Société cherche à combiner son développement à faible coût d'actifs détenus aux fins de la production pour réaliser une croissance durable avec ses projets blue sky actuels et futurs afin d'obtenir une croissance échelonnée. La Société, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Permex Petroleum US Corporation, est un exploitant autorisé dans les deux États et elle possède et exploite des terres privées et des terres appartenant à des États américains et à l'État fédéral. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.permexpetroleum.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs aux fins des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières ainsi que des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur des convictions, des attentes et des hypothèses actuelles de la direction, ils ne constituent pas des garanties de rendement et ils sont assujettis à des risques et incertitudes importants, y compris, notamment, des incertitudes inhérentes à l'estimation des réserves de gaz naturel et de pétrole et à la projection de taux de production futurs. Ces énoncés prospectifs devraient donc être examinés à la lumière de divers facteurs importants, y compris ceux qui sont énoncés dans les rapports de la Société qu'elle dépose de temps à autre auprès de la SEC et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, que vous devriez examiner. Dans le présent communiqué de presse, des mots tels que « pouvoir », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « est susceptible de », « potentiel » « croire », « devoir » et d'autres expressions similaires constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre, notamment, des énoncés relatifs à la situation financière et aux résultats d'exploitation de la Société, à des facteurs juridiques, économiques, commerciaux, concurrentiels et/ou réglementaires touchant les activités de Permex, au plan de la Société d'augmenter les activités de forage et de croître à l'interne, à la situation future des flux de trésorerie de la Société et à tout autre énoncé concernant des événements ou des développements qui, de l'avis de Permex, se produiront ou pourraient se produire à l'avenir. On ne doit pas se fier à ces énoncés prospectifs comme s'il s'agissait de prédictions d'événements futurs et la Société ne peut garantir que les événements ou les circonstances dont il est question dans ces énoncés se concrétiseront. Si ces énoncés prospectifs se révèlent inexacts, l'inexactitude pourrait être importante. Vous ne devriez pas considérer ces énoncés comme une déclaration ou une garantie de la part de la Société (ou de toute autre personne) qu'elle atteindra ses objectifs et ses plans, ni qu'elle les atteindra dans un délai prescrit. Vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Hormis les cas où la loi l'exige, la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de publier une révision de ces énoncés prospectifs après la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenance d'événements imprévus, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

