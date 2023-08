Permian Resources Corporation est une société pétrolière et gazière indépendante. La société se concentre sur l'acquisition, l'optimisation et le développement de réserves de pétrole brut et de gaz naturel associé riche en liquides. Les activités de la société se concentrent sur le cœur du bassin du Delaware. Ses actifs sont concentrés dans les comtés de Reeves et Ward, au Texas, et dans les comtés d'Eddy et de Lea, au Nouveau-Mexique, et consistent en environ 180 000 acres de concessions nettes et 40 000 acres de redevances nettes.