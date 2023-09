Permianville Royalty Trust (le Trust) est un trust statutaire constitué par Enduro Resource Partners LLC (Enduro), en tant que fiduciaire, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. (le Fiduciaire), en tant que fiduciaire, et Wilmington Trust Company (le Fiduciaire du Delaware), en tant que Fiduciaire du Delaware. La fiducie a été créée pour acquérir et détenir, au profit des détenteurs de parts de la fiducie, une participation aux bénéfices nets représentant le droit de recevoir environ 80 % des bénéfices nets provenant de la vente de la production de pétrole et de gaz naturel de certaines propriétés situées dans les États du Texas, de la Louisiane et du Nouveau-Mexique et détenues par Enduro. Les propriétés dans lesquelles la fiducie détient la participation aux bénéfices nets sont appelées "propriétés sous-jacentes". Les biens sous-jacents de la société consistent en des intérêts productifs et non productifs dans des unités de pétrole et de gaz naturel, des puits et des terrains au Texas, en Louisiane et au Nouveau-Mexique.