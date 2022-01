Pernod Ricard : Bon timing pour revenir à l'achat 17/01/2022 | 08:39 Jordan Dufee 17/01/2022 | 08:39 achat En cours

Cours d'entrée : 197.85€ | Objectif : 215€ | Stop : 189€ | Potentiel : 8.67% Le support des 195.5 EUR actuellement testé devrait permettre au titre Pernod Ricard de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 215 €. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 5.87 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Distillateurs et viniculteurs Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. PERNOD RICARD -4.78% 59 945 DIAGEO PLC -7.89% 118 507 BROWN-FORMAN CORPORATION -6.81% 31 640 THAI BEVERAGE -1.52% 11 923 RÉMY COINTREAU -9.95% 11 163 EMPERADOR INC. -5.87% 6 006 FEVERTREE DRINKS PLC -6.65% 4 019 RADICO KHAITAN LIMITED -5.28% 2 106 MGP INGREDIENTS, INC. -0.86% 1 851 HITEJINRO CO., LTD. 0.50% 1 745 KUAIJISHAN SHAOXING RICE WI.. -2.26% 847

Données financières EUR USD CA 2022 10 046 M 11 437 M - Résultat net 2022 1 852 M 2 108 M - Dette nette 2022 7 296 M 8 307 M - PER 2022 28,3x Rendement 2022 1,78% Capitalisation 52 547 M 59 945 M - VE / CA 2022 5,96x VE / CA 2023 5,52x Nbr Employés 18 306 Flottant - Prochain événement sur PERNOD RICARD 10/02/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Cloture 201,40 € Objectif de cours Moyen 218,96 € Ecart / Objectif Moyen 8,72% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Alexandre Ricard Chairman & Chief Executive Officer Hélène de Tissot Director-Finance & Operations Anne-Marie Poliquin General Counsel & Compliance Officer Wolfgang Colberg Independent Director Ian Gallienne Independent Director