Pernod Ricard : Une résistance pour argument baissier 09/11/2020 | 11:30 vente Stop atteint

Cours d'entrée : 149€ | Objectif : 138.4€ | Stop : 157€ | Potentiel : 7.11% Après la forte progression enregistrée ces dernières semaines, il paraît opportun d'anticiper une phase de correction pour le titre Pernod Ricard à l'approche de la résistance des 150.05 EUR.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 138.4 €. Points forts La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 150.05 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Avec une valeur d’entreprise estimée à 5.53 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

La Rédaction © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.