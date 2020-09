Pernod : Crédit Suisse relève son objectif de cours

03/09/2020 | 11:00

Les estimations de croissance organique de Crédit Suisse sont Inchangé. Cependant, le bureau d'analyses a abaissé son BPA sur les exercices 2022 et 2023 de 6% pour refléter les récents mouvements de change.



Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 165 E (contre 157 E).



' Les tendances des principaux marchés de Pernod sont encourageants: i) le marché américain des spiritueux reste solide, en croissance à deux chiffres en juin / juillet ii) Retour à la croissance en Chine iii) Gains de part en Inde, bien que l'activité ne soit pas encore revenue aux niveaux pré-COVID-19 en partie en raison de contraintes d'approvisionnement et iv) Part des gains à travers l'Europe, y compris la France, le Royaume-Uni et

Allemagne ' indique Crédit Suisse.



' Pernod se négocie sur l'année 2022E avec une prime de 5% par rapport à Diageo, ce qui, selon nous, est justifié compte tenu de sa meilleure part sur les marchés développés, et une plus grande exposition à l'Asie, qui se redresse plus rapidement que les autres marchés émergents ' rajoute l'analyse.



