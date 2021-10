Pernod Ricard : AlphaValue relève sa recommandation

AlphaValue a annoncé mardi avoir relevé sa recommandation sur Pernod Ricard à 'accumuler' contre 'alléger' jusqu'à présent, tout en maintenant son objectif de cours de 221 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant justifie son relèvement par plusieurs éléments, à commencer par le premier semestre 'solide' du groupe de spiritueux, mais aussi par la reprise du segment 'on-trade (ventes dans les bars, hôtels et restaurants) et l'amélioration du shopping dans les lieux de transport ('travel retail').



AlphaValue mentionne également le net redressement de l'activité attendu en Inde tout comme les effets bénéfiques de la politique de 'prospérité commune' voulue par le président chinois Xi Jinping afin de réduire les inégalités.



