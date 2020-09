Pernod Ricard : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

28/09/2020 | 11:39

Credit Suisse a abaissé lundi son objectif de cours sur le titre Pernod Ricard, le ramenant de 165 à 160 euros, en raison d'inquiétudes concernant le rythme de la reprise, qu'il redoute 'inégal'.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire explique ne plus pronostiquer qu'une croissance interne du résultat opérationnel (Ebit) de 2,5% sur l'exercice 2020/2021, contre 4,9% jusque là, en raison des investissements accrus consentis par le groupe français en vue de soutenir le redressement de son activité.



Credit Suisse - qui préfère aujourd'hui les brasseurs et embouteilleurs au détriment des producteurs de spiritueux - maintient malgré tout son opinion 'surperformance' sur Pernod Ricard, qui demeure sa valeur préférée au sein du secteur des spiritueux au regard de sa dynamique favorable en termes de parts de marché et dans les pays émergents comparativement à Diageo et de sa décote 'significative' par rapport à Remy Cointreau et Campari.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

